Ходорковский прекращает финансирование ЦУР, от которого в Африку ездили погибшие Джемаль, Радченко и Расторгуев

Михаил Ходорковский объявил о прекращении финансирования Центра управления расследованиями, от которого в Центральную Африканскую республику ездили погибшие режиссёр-документалист Александр Расторгуев, журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко. Также в отставку ушел главный редактор ЦУР Андрей Коняхин.

Как говорится в заявлении Ходорковского, опубликованном 29 августа, «по результатам изучения всех доступных мне материалов и обсуждения результатов с опытными журналистами-расследователями, я пришел к выводу, что существенной ошибкой при подготовке поездки стал подбор человека на месте (фиксера)». Ответственность за ошибку Ходорковский возлагает на «продюсерскую группу ЦУРа».

«Даже частичная ответственность — это слишком много в такой ситуации. Поэтому я принимаю к сведению заявление об отставке главреда ЦУР Андрея Коняхина и прекращаю, в качестве инвестора, поддерживать проект «Центр управления расследованиями», – подчеркивает бизнесмен.

Ходорковский уточняет, что отдельная расследовательская команда, не имеющая отношения к ЦУР, работает сейчас в ЦАР, результаты ее деятельности должны стать известны до конца года. «Мы имеем основания полагать, что группа стала жертвой спланированной операции», – пишет Ходорковский.

Кроме того, он подчеркнул, что компенсировал затраты на транспортировку тел и оказывает помощь семьям погибших.

«Хочу повторить, что не снимаю с себя свою часть ответственности за гибель Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Это и моя боль. Я дал средства на проект, а, значит, имею отношение к произошедшему», – так завершается заявление Ходорковского.

Режиссёр-документалист Александр Расторгуев, журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко были убиты неизвестными в ЦАР в ночь на 31 июля. Как сообщали в Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского, в Африке журналисты собирались работать над проектом о деятельности частной военной компании. Напомним, группа журналистов, в том числе и корреспондент «Фонтанки», выехали в ЦАР для расследования обстоятельств гибели Расторгуева, Джемаля и Радченко.