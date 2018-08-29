«Зенитовец» Бабурин отправляется в Казань. Его арендует «Рубин»

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Егор Бабурин продолжит выступление за другую команду. Как сообщает пресс-служба петербуржцев, 25-летний голкипер на правах аренды перейдет в казанский «Рубин». Соглашение рассчитано на срок до конца сезона-2018/19.

Егор Бабурин — воспитанник Академии «Зенита». В молодежном первенстве России дебютировал в 2010 году, с 2012-го регулярно привлекался к работе с основным составом. С тех пор отыграл за основу всего 7 матчей. В начале сезона 2018/19 подписал с «Зенитом» новый 3-летний контракт, несмотря на то, что формально находился в статусе четвертого вратаря.

Напомним, что «Зенит» пока не сделал ни одного приобретения, хотя главный тренер Сергей Семак на каждой пресс-конференции говорит о необходимости усиления. Трансферное окно закроется 1 сентября. Пока «Зенит» только расстается с игроками. Уже семеро покинули петербургский клуб – защитники Иван Новосельцев («Анжи», аренда) и Ибрагим Цаллагов («Рубин», аренда), а также полузащитник Артур Юсупов («Ростов»), нападающие Дмитрий Полоз («Рубин», аренда), Лука Джорджевич (тульский «Арсенал»), Эмилиано Ригони («Аталанта», аренда) и теперь еще Бабурин.