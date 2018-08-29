СМИ: Первым новичком «Зенита» в новом сезоне станет бразильский защитник «Нанта» Лукас Лима

Стал известен, возможно, первый новичок футбольного клуба «Зенит» летом 2018 года. Как сообщает в среду, 29 августа, 20minutes.fr, в петербургскую команду перейдет бразильский защитник «Нанта» (Франция) Лукас Лима.

Отмечается, что трансфер игрока уже решенный вопрос. По данным transfermarkt.com, трансферная цена бразильца – 4,5 млн евро.

За «Нант» 26-летний Лима выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл в 73 матчах, в которых забил 3 мяча.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет купить у «Вильярреала» (Испания) защитника Виктора Руиса. Также сине-бело-голубые проявляют интерес к экс-полузащитнику «Ювентуса» Клаудио Маркизио.

Напомним, что, несмотря на то, что трансферное окно закрывается всего через два дня (1 сентября), «Зенит» до сих пор не совершил ни одного приобретения. При этом главный тренер Сергей Семак почти на каждой пресс-конференции говорит о необходимости усиления.