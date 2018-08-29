На ЗСД погиб водитель. Его сломанную «Ладу» смял попутный «Ниссан»

На платной дороге в Петербурге из-за поломки своего автомобиля погиб 43-летний мужчина. «Лада» не вовремя отказала, в нее врезался «Ниссан».

Как сообщает пресс-служба УГИБДД Петербурга и области, в девятом часу вечера 29 августа на участке ЗСД на Васильевском острове техническая неисправность остановила автомобиль ВАЗ-2115 («Лада Самара»).

В том же направлении двигался «Ниссан Кашкай» под управлением 40-летнего петербуржца. Он не успел среагировать на препятствие и смял стоящую «Ладу». В салоне находился водитель, от удара получивший смертельные травмы.

В середине августа на ЗСД тяжело пострадал добрый, но беспечный автомобилист. Он остановил свою машину, поспешил на помощь попавшей в аварию девушке и, скрываясь от несущегося на него транспорта, вынужденно прыгнул с трассы и получил тяжелые повреждения. На скоростных дорогах, в том числе ЗСД, вдоль проезжей части установлены силовые ограждения для того, чтобы гасить удар от автомобиля. За ними находится зона безопасности, куда участникам ДТП рекомендуется уходить сразу после поломки или столкновения, чтобы не подвергать себя риску быть сбитыми.