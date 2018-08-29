Очевидцы: В ТРЦ «Галерея» пожилой мужчина разбился, упав с третьего этажа

Пожилой мужчина упал с третьего этажа ТРЦ «Галерея» в Петербурге. Об этом 29 августа «Фонтанке» сообщил очевидец.

Трагедия произошла около 22:30. Мужчина, стоявший на третьем этаже, упал на первый. По предварительной информации, пострадавший погиб на месте. В данный момент его тело огорожено, сотрудники центра ждут приезда «скорой» и полиции. Эскалаторы отключены.

В ГУ МВД по Петербургу информацию о вызове подтвердили. В «Галерее» комментировать ситуацию отказались.