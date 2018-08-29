Главы Госдепа США и МИД РФ встретятся, чтобы обсудить новые санкции до их принятия

Глава американского Госдепа Майк Помпео во время телефонного разговора с Сергеем Лавровым 10 августа предложил встретиться, чтобы урегулировать вопрос о санкциях еще до того, как в силу вступят новые ограничения из-за «дела Скрипаля». Об этом сообщает 29 августа газета The Washington Post со ссылкой на информацию от нескольких дипломатов.

Помпео сделал предложение по поручению Дональда Трампа, что может свидетельствовать о намечающейся оттепели в отношениях и о желании прекратить обмен санкциями. Сообщается, что Сергей Лавров принял приглашение своего западного коллеги, но с одним условием. Глава МИД настоял на обсуждении еще трех тем. Он хочет поговорить о контроле над вооружениями, создании делового совета по содействию торговле между Россией и США, а также обмене российскими и американскими учеными и сотрудниками экспертно-аналитических центров.

Помпео согласился на условия, но пока неясно, где пройдут переговоры. Встреча может пройти в Вашингтоне или Нью-Йорке в кулуарах на заседании Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября.

Первая часть антироссийских санкций из-за «Новичка» вступила в силу 27 августа. Ограничения предусматривали запрет на продажу России вооружений и любой оборонной продукции США. Согласно этому документу, Вашингтон прекратит выдачу российским госкомпаниям лицензий на экспорт американского оружия.

Второй этап введения санкций будет куда более жестким. Например, российским авиакомпаниям могут запретить летать в США, а дипломатическим отношениям между Штатами и РФ придет конец.