В Петербурге установили максимальный размер платы за парковку на 2019 год

Петербуржцы заплатят за час городской парковки легкового автомобиля не больше чем 118,25 руб. Для мотоциклистов лимит установлен в размере 35,48 руб., а для всех остальных – 177,42 руб. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Максимальный размер оплаты установлен для парковок, находящихся на региональных дорогах общего пользования, то есть в собственности у города. Частных паркингов эти изменения не коснутся. Ответственным за исполнение назначен вице-губернатор Игорь Албин.

Ранее многие петербуржцы могли бесплатно пользоваться платными парковками, в связи с тем, что автомобилистов попросту не могли оштрафовать: городское правительство не имело права получать личные данные у правоохранительных органов для предъявления штрафов. В конце июля Госдума приняла закон, который позволит Смольному штрафовать водителей за бесплатную стоянку в «платной зоне».