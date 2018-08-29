«Положили Библию на мокрое белье». Заключенный Макаров, с которого началось расследование пыток в колониях, рассказал об издевательствах

Заключенный Евгений Макаров, который получил госзащиту из-за пыток в ярославской ИК-1, заявил о продолжении издевательств в другой колонии. Об этом 29 августа рассказали в фонде «Общественный вердикт».

Юрист фонда посетил Макарова после заседания суда, в котором тот участвовал по видеосвязи. Суд избирал меру пресечения по новому делу об избиении и пытках в ярославской колонии. Заседание длилось около 7,5 часов, все это время, по словам Макарова, ему не давали есть и пить.

Кроме того, заключенный сообщил адвокату, что сотрудники ИК-8, в которой он сейчас содержится, на утренней поверке «сняли с решетки нижнее белье и положили на стол, а сверху на еще мокрое белье положили Библию, принадлежащую Макарову». «Скорее всего, таким образом Макарова хотели спровоцировать на агрессивные действия. Как рассказывает Макаров, рядом стоял сотрудник с включенным видеорегистратором, вероятно, ожидая конфликта», – рассказал адвокат «Общественного вердикта» Яков Ионцев.

Кроме того, заключенный обращался к врачу из-за бессонницы и расстройства нервов, ему прописали успокоительное, которое должны передать родственники. Однако разрешения на это пока не дает начальник колонии.

Напомним, Евгения Макарова избили сотрудники ярославской ИК-1 еще летом 2017 года. Тогда следователи отказались возбуждать дело, это произошло только год спустя, когда видео с избиением опубликовала «Новая газета».