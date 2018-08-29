Георгий Полтавченко увеличил прожиточный минимум в Петербурге на 145 рублей

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление правительства, согласно которому для второго квартала 2018 года прожиточный минимум на душу населения составляет 11 007,6 рублей. Это на 145 рублей больше, чем в первом квартале: тогда этот показатель был равен 10 862,1 рублей.

Для трудоспособного населения градоначальник установил прожиточный минимум в 12 063,8 рублей (+160 рублей к 1 кварталу 2018 года), для пенсионеров 8 944,3 рублей(+113 рублей) и 10 741,7 рублей (+147 рублей) для детей. Эта величина используется для расчета социальных выплат.

В декабре 2017 года президент Владимир Путин подписал указ о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 января 2019 года. Однако 7 марта новым распоряжением этот срок сдвинули на 1 мая 2018 года. Именно тогда МРОТ должен сравняться с прожиточным минимумом. В Петербурге минимальная зарплата с 1 января составляет официально 17 тысяч рублей.