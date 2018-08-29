Украина накажет компании Ротенберга, петербургский институт и еще 15 компаний за строительство Крымского моста

Украинское правительство подготовило проект распоряжения о применении санкций к юрлицам, принявшим участие в строительстве Крымского моста. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба министерства Украины по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В перечне 19 российских организаций, но в сообщении министерства названы только пять. Это «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, дочерняя структура «Стройгазмонтажа» «СГМ-Мост», «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», «Портгидробут», сообщает РБК.

Как уточняет пресс-служба, введение санкций к этим юрлицам «сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США».

Сообщается, что в ближайшее время документ должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В конце июля украинская сторона предупреждала, что под санкции могут попасть не только юридические, но и физические лица. Однако в новом документе об этом ни слова. Напомним, «Мостотрест», «Стройгазмонтаж» и «СГМ-мост», «Гипростроймост», а также судостроительный завод «Залив» и подрядчик строительства трассы «Таврида» — АО «ВАД» уже попали под санкции Евросоюза. Ротенберг тогда уверенно заявил: «Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы».