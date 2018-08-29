«Это такая среднесуточная волатильность». Падение рубля Кремль не беспокоит

Снижения курса рубля является «естественным рыночным процессом», которым в Кремле не обеспокоены. Как пишет «Коммерсантъ», об этом 29 августа заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Это такая среднесуточная волатильность, это процесс, который действительно мы имеем в последнее время. При рыночных процессах происходит и ослабление рубля, и потом может наступать коррекция», – сказал Песков.

На закрытии Московской биржи 29 августа доллар стоил 68,17 руб., евро — 79,74 руб.

Напомним, рубль упал на фоне новостей о введении новых санкций США. Курс доллара на прошлой неделе впервые за последнее время вплотную подобрался к 70 рублям, курс евро — к 80-ти. Центробанку пришлось прекратить закупки валюты в интересах Минфина, чтобы укрепить курс рубля. Против отечественной валюты сыграло и предложение помощника Путина Андрея Белоусова изъять 500 млрд рублей у металлургов и производителей удобрений.