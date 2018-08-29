Голикова: Предложение Путина о пенсионном возрасте для женщин обойдется бюджету в 3,6 трлн рублей

Вице-премьер Татьяна Голикова оценила эффект от предложений Владимира Путина по смягчению пенсионной реформы. По ее подсчетам, только повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63 будет стоить бюджету 3,6 трлн рублей. Об этом 29 августа пишет РБК.

Голикова подсчитала, что смягчение реформы коснется 2,4 млн российских женщин. Остальные предложения Путина обойдутся несколько дешевле — в 756 млрд рублей за шесть лет. Так, президент предложил предоставить россиянам, которым предстояло выйти на пенсию в 2019-2020 годах, оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. Это будет стоить казне 490 млрд руб. Стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, сократят на три года — это обойдется бюджету еще в 57,4 млрд руб. за шесть лет.

Досрочный выход на пенсию для многодетных матерей унесет из казны еще 29,5 млрд руб. Напомним, женщины с пятью детьми получат право выхода на пенсию в 50 лет. Каким образом Голикова подсчитала, сколько именно в ближайшее время будет таких матерей, не уточняется.

На специальную программу повышения квалификации россиян предпенсионного возраста потратят еще 30 млрд руб. На увеличение пособий по безработице для предпенсионеров уйдут еще 31,8 млрд руб. Надбавки сельским пенсионерам обойдутся в 117 млрд руб. Сохранение льгот для народов Севера — еще 800 млн.

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что инициативы Путина будут стоить бюджету около 500 млрд руб. за шесть лет. Это гораздо меньше сумм, которые назвала Голикова.