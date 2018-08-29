«Фонтанка» за 60 секунд — 29 августа

За полчаса непростого телеэфира про пенсионную реформу Путин смог сделать приятное только женщинам. Рассказываем, к чему вам предстоит отнестись с пониманием.

А раньше президент по-другому говорил. Сравниваем показания.

Историк Лев Лурье, идеолог Дня памяти 8 сентября, хочет сделать так, чтобы от Средней Рогатки до Пискаревского кладбища выстроилась живая цепь, и люди называли имена, держась за руки. И это правильно.

Один из трех главных ангелов Петербурга, прозванный в послевоенные годы «Пустые руки», переехал из собора святой великомученицы Екатерины в Смольный собор. Объясняем, почему это важно.

Двое 17-летних задержаны по подозрению в нападении на учителя в Таврическом саду. Теперь-то точно выяснится, АУЕ это или нет.

Миллиардер Полонский, отбывший за мошенничество, хочет построить «Смарт-Сити». Там не будет чиновников, полицейских, и технически невозможно совершить преступление. Выяснили, чем это отличается от тюрьмы.

Совладелец «Петербургского нефтяного терминала» везет в Петербург 100 000 тонн конопли. Технической.

Художник, которому не заплатили за оформление станции метро «Фрунзенская», собирается получать авторские отчисления с каждого жетона. А компания «Смальта Мозаика» отказывается доделывать красоту бесплатно.

Александра Вершинина назначили генеральным директором Российской национальной библиотеки. Плохо прославившийся Александр Вислый более не является руководителем учреждения.

В Питере — не есть. В гостинице «Park Inn Прибалтийская» отравились десятки участников молодежного конгресса «Росатома». Роспотребнадзор ищет, что они съели.