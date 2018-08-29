США призвали WADA не восстанавливать Россию в правах

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах.

«Сейчас продолжается дуэль взглядов между Россией и WADА. Думаю, если WADA допустит возвращение статуса РУСАДА, несмотря на невыполненные условия, это будет разворот на 180 градусов. Это будет сокрушительный удар по доверию к WADA и по надеждам и мечтам миллионов спортсменов, которые верят в честную конкуренцию», — цитирует главу USADA InsideTheGames. По словам Тайгерта, он надеется, что решение не будет принято. Если же это все-таки произойдет, глава USADA пообещал сделать все возможное, чтобы не позволить чистым спортсменам сдаться и продолжить борьбу за их веру в чистый спорт.

Напомним, в 2015 году ВФЛА была временно лишена членства в ИААФ на основании работы комиссии WADA под руководством Ричарда Паунда, которая расследовала систематические нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике. В том же году РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA. В дальнейшем были дисквалифицированы сразу несколько сборных команд России по разным видам спорта. Самым болезненным ударом стало отстранение России от участия в Олимпиаде. Отечественные спортсмены все-таки смогли поехать на Игры-2018, но под нейтральным флагом и после серии дополнительных проверок.