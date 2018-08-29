Болельщики скинулись на керосин. Убыток «Аэрофлота» оказался меньше, чем ждали эксперты

Группа «Аэрофлот» закончила первое полугодие с убытком в 5,2 млрд рублей, следует из финансовой отчетности по МСФО, опубликованной 29 августа. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года чистый доход перевозчика составил 2,9 млрд рублей. При этом результаты компании оказались лучше, чем ожидали аналитики: накануне они дали прогноз убытка от 5,6 до 10,5 млрд рублей.

Выручка компании в январе – июне выросла на 13,2%, до 265,8 млрд рублей. Одним из драйверов стал рост пассажиропотока. Всего компания перевезла в отчетном периоде 24,9 тысячи пассажиров, что на 8,2% больше, чем год назад. Но при этом росла и доходность кресел. Как отмечает «Аэрофлот», зарабатывать больше помогла оптимизация управления загрузкой, курсовой эффект, а также повышенный спрос на перевозки во время чемпионата мира по футболу. Кроме того, выросли выручки от чартерных и грузовых перевозок.

Однако рост доходов не смог перекрыть рост расходов. Ключевым фактором, повлиявшим на операционные затраты, стал рост цен на авиационный керосин, сообщает компания. В первом полугодии 2018 года топливо подорожало на 30%.

При этом во втором квартале «Аэрофлоту» удалось выйти в плюс. Чистая прибыль составила 6,3 млрд рублей, снизившись на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такой эффект компания объясняет успехом программы оптимизации. «Наблюдается значительная экономия по административным, маркетинговым расходам и прочим статьям», – подчеркивает перевозчик.