В петербургском парламенте появился дресс-код на выход

Сотрудники петербургского парламента жалуются на новое требование, введённое в Мариинском дворце. Теперь, по их словам, наличие галстука требуют не только при входе, но и при выходе из Законодательного собрания.

Как рассказали «Фонтанке» госслужащие, работающие в Мариинском дворце, 29 августа при входе в городской парламент им озвучили новое требование: им необходимо иметь галстук и быть одетым в соответствии с дресс-кодом не только при входе, но и при выходе из здания. Также наличие галстука проверяют охранники ЗакСа при ежедневном обходе. При этом, какие именно санкции ждут тех, у кого галстук отсутствует при выходе, неясно.

Получить официальное подтверждение или какие-либо пояснения насчёт нового требования «Фонтанке» не удалось.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что спикер ЗакСа Вячеслав Макаров запретил вход в парламент без данного аксессуара. В числе прочих внутрь Мариинского дворца из-за этого запрета в 2017 году не смогли попасть начальник госпиталя ветеранов войн, помощник депутата Госдумы, стажёр и помощники депутатов ЗакСа.

Петербургский юрист Сергей Попов пытался обжаловать запрет в суде, однако его иск был возвращён. Судья решила, что права юриста нарушены не были.