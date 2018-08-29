«Зенит» хочет купить у «Вильярреала» защитника Виктора Руиса

Футбольный клуб «Зенит» за два дня до закрытия трансферного окна сделал предложение «Вильярреалу» (Испания) по покупке защитника Виктора Руиса. Как пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Ligapro Manager, кандидатуру 29-летнего испанца предложил новый спортивный директор петербургской команды Хавьер Рибальта.

Руис выступает за "Вильярреал" с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча в составе испанского клуба, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к бывшему полузащитнику «Ювентуса» Клаудио Маркизио.

Напомним, что, несмотря на то, что трансферное окно закрывается всего через два дня (1 сентября), «Зенит» до сих пор не совершил ни одного приобретения. При этом главный тренер Сергей Семак почти на каждой пресс-конференции говорит о необходимости усиления.