Россияне смогут посещать Доминику без виз

Правительство России одобрило проект соглашения с карибским островным государством Доминика об условиях взаимного отказа от виз, соответствующий документ опубликован на сайте российского кабинета министров.

Он предусматривает введение безвизового режима поездок на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней для граждан России и Доминики.

"Одобрить представленный МИД России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с доминикской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством содружества Доминики об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан содружества Доминики", — говорится в документе.