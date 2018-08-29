Артем Дзюба признан лучшим игроком 5-го тура РПЛ

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба назван лучшим игроком 5 тура чемпионата Российской премьер-лиги. Как сообщается на официальной странице РПЛ «ВКонтакте», решение принято на основе голосования пользователей социальной сети РПЛ и телеканалов «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.

В пользу Дзюбы высказались 14 654 (48,69%) человек. Форвард помог своей команде победить «Уфу»(2:0), забив гол на 11 минуте.

Второе место в голосовании занял вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (6300, 20,93%), третье — нападающий «Спартака» Квинси Промес (3424, 11,38%).

Отметим, что Дзюба называется лучшим игроком вторую неделю подряд. Ранее футболист рассказал об интересе к себе со стороны английских клубов.