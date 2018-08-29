Песков: Отношения Украины и России уже трудно чем-то испортить

Выход Украины из договора дружбы с Россией не сможет еще больше испортить и без того находящиеся в кризисе отношения Киева и Москвы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об этом 29 августа сообщает РБК. «Двухсторонние отношения находятся в ситуации, которую, наверно, очень трудно чем-то испортить, в глубочайшем кризисе, и пока нет никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что даже при настолько плохих отношениях между странами было бы неразумно принимать шаги, которые дополнительно ущемят интересы обеих сторон. По его словам, Россия никогда не выступала за ухудшение отношений, но была «противницей и оппонентом» действий властей Украины в Донбассе.

Напомним, 28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от МИД страны пакет документов о прекращении договора о дружбе с РФ.

"Мы продолжаем нить за нитью рвать ту паутину, которой русский царизм, а позже красный большевизм долгие века методично опутывал свободолюбивую украинскую душу", – произнес он.