Facebook запустил конкурента YouTube

Социальная сеть Facebook запустила собственный сервис для просмотра и комментирования сериалов и передач Watch, платформа доступна для всех пользователей социальной сети, сообщается в блоге компании.

«Сегодня мы делаем Facebook Watch доступным повсюду, предоставляя людям по всему миру новый способ открывать для себя отличные видео и общаться с друзьями, авторами видео и другими поклонниками», — приводятся слова главы подразделения видео Фиджи Симо.

Чтобы получить доступ к Watch на iOS и Android, необходимо найти значок часов в панели быстрого доступа или в закладке «еще».

Facebook в своем блоге анонсировала видеоплатформу Facebook Watch в августе 2017 года.