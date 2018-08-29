Глава петербургской федерации дзюдо стал замминистра спорта РФ

Новый заместитель министра спорта России назначен по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в среду, 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Сидоркевичу 55 лет. Он чемпион мира (1989, 1990) и Европы (1990) по самбо. В 1990-е годы работал в администрации Петербурга, в том числе был первым заместителем председателя Комитета по физической культуре и спорту. С 2001 по 2013 год проходил службу в ФСБ России.

С 1993 года возглавляет федерацию дзюдо Петербурга и занимает должность вице-президента Федерации дзюдо России (ФДР). С 2013 года по сегодняшний день руководил Главным управлением Военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.