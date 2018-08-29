Президент Чехии предложил Совету ЕС снять санкции против РФ

Чехия должна инициировать обсуждение снятия санкций ЕС с России на заседании Европейского совета.

Об этом заявил президент Чешской республики Милош Земан, передает SeznamZpravy. Земан выразил удовлетворение тем, что премьер-министр страны Андрей Бабиш также выступил против антироссийских санкций.

"Эти наказания не являются полезными для обеих сторон. Я рад, что премьер-министр публично заявил об их неэффективности", – сказал чешский лидер.

Он предложил Европейскому совету начать обсуждение их целесообразности. Чешская Республика должна активно работать над этим вопросом, подчеркнул Земан.

"Новое правительство в Италии выступает против санкций, а Австрия после визита Путина заявляет о том же", – отметил глава государства.

30-31 августа все 28 министров иностранных дел ЕС встретятся для переговоров в Австрии. Ожидается, что во время встречи Лондон предложит новые санкции против РФ в ответ на применение химического оружия в Британии и Сирии.

31 июля Евросоюз ввел санкции против 6 российских компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста. Дипломаты заявили, что было предложено 8 фирм, но две были исключены Германией и Италией, которые опасались ущерба для своих деловых отношений с Россией. В итоге в июле число компаний РФ, которые попали под санкции ЕС, увеличилось до 44. Кроме того, ЕС ввел запрет на въезд и на замораживание активов для 155 человек по этому режиму санкций.