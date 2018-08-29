Пьяный финн незаконно проник в Россию на катере

Озеро Пюхяярви на границе Юго-Восточной Финляндии и России в очередной раз стало местом преступления.

Как сообщает 29 августа Погранохрана Суоми, гражданин Финляндии на моторной лодке 28 августа нарушил границу и оказался на территории России. Через какое-то время он вернулся обратно, однако это не прошло незамеченным. Пограничники задержали нарушителя. Оказалось, что он пьян.

В отношении мужчины завели дело о нарушении госграницы и вождении в нетрезвом виде.

Это уже шестое незаконное пересечение границы в этом году на территории ответственности отряда по Северной Карелии.

Озеро Пюхяярви, расположенное на территории двух государств, регулярно становится местом нарушения границы. Так, в феврале этого года двое рыбаков из Карелии случайно зашли вглубь Финляндии, а по льду в соседнюю страну заехали два снегохода. Летом 2017 года из Финляндии в Россию чуть не уплыли французы-байдарочники, а в мае 2016-го в Суоми оказались карельские рыбаки.