Дзюба: Мною интересовались несколько клубов из середины турнирной таблицы английской премьер-лиги

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба рассказал об интересе к нему со стороны клубов из английской премьер-лиги.

«Было несколько разговоров с командами из Англии. Это не "Арсенал", конечно. "Вест Бромвич"? Нет, чуть повыше. Из середины турнирной таблицы был интерес. Наверное, он и сейчас есть. Желание переехать? Это мечта любого, но посмотрим, как будет. Я не загадываю. Сделал определенные шаги – посмотрим, как дальше будет. Если останусь в "Зените" – супер. Если будет достойное предложение из Англии – тоже супер», – цитирует Дзюбу 433 TV .

Напомним, Артем Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 7 матчей в составе петербургского клуба, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Обратил на себя внимание со стороны зарубежных клубов после удачно проведенного чемпионата мира в составе сборной России. На счету форварда 3 гола — второй результат команды после Дениса Черышева (4 гола).

Несмотря на успешный турнир и заверения нового главного тренера «Зенита» Сергея Семака в нужности Дзюбы для команды, слухи об уходе нападающего не утихают. По разным данным, Дзюбой интересуются помимо «Галатасарая» еще один турецкий клуб «Бешикташ», французский «Бордо», а также ряд английских команд.