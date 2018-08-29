Информатору WikiLeaks Челси Мэннинг запретили въезд в Австралию

Австралийское турне Челси Мэннинг (некогда Брэдли Мэннинга), ранее осужденной в США на 35 лет за раскрытие секретных дипломатических и военных документов, не состоится после проверки австралийских властей.

Австралия отказала в визе сменившему пол информатору сайта Джулиана Ассанжа WikiLeaks. МВД страны отметило, что на такое решение власти пошли после проверки. Причиной отказа могла стать судимость.

Сторонники Мэннинг призвали выйти на акции протеста, чтобы изменить решение миграционных властей и провести сентябрьское турне.

Это не первый раз, когда Мэннинг отказывают в визе. Ранее въезд в страну запретила Канада.

Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке, где проходил службу. Он признался, что передал сайту WikiLeaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США. Трибунал в конце августа 2013 года приговорил его к 35 годам заключения. В феврале 2015 года стало известно, что Мэннингу впервые в истории вооруженных сил США разрешили пройти курс гормональной терапии для превращения в женщину, оставаясь при этом в тюрьме на военной базе Форт-Ливенуорт. В апреле 2014 года суд штата Канзас разрешил Мэннингу взять женское имя Челси Элизабет. О том, что он хочет жить как женщина и носить соответствующее имя, информатор WikiLeaks заявил вскоре после того, как был доставлен в место отбывания наказания. Заявление Мэннинга серьезно осложнило вопрос его содержания, поскольку в тюрьме Форт-Ливенуорта находятся исключительно мужчины. В марте 2015 года военный апелляционный суд в Вашингтоне признал Мэннинга женщиной. Бывший президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг 18 января 2017 года — за два дня до того, как уступил свой пост Дональду Трампу. В декабре 2016 года около 100 тыс. человек подписали онлайн-петицию, в которой призвали пересмотреть дело Мэннинг.