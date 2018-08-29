До середины осени в Петербурге за 29 млн рублей доделают два веломаршрута

Госучреждение «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» заключило контракт стоимостью 29 млн рублей на обустройство четырех участков двух велотрасс: «Морской проспект – парк 300-летия» и «набережная реки Карповки». Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе учреждения 29 августа.

Согласно условиям, до 15 октября индивидуальный предприниматель Мамикон Егунян обустроит проезд для велосипедистов по нечетной стороне набережной Карповки от проспекта Медиков до Чкаловского длиной 0,7 км, а также на Приморском проспекте, Северной и Южной дорогах, общей протяженностью 4,7 км. Эти работы позволят полностью завершить обустройство двух веломаршрутов.

Напомним, в общей сложности в 2018 году планируется сделать 6 велосипедных трасс протяженностью порядка 34 км по набережным Карповки, Морскому проспекту, проспектам Культуры, Юрия Гагарина и на Бухарестской улице. В учреждении надеются, что к концу года протяженность велодорожек в городе составит 115 километров.