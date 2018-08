Трамп призвал не читать СМИ, ссылающиеся на данные "анонимных источников"

Президент США Дональд Трамп призвал не читать материалы в СМИ, которые ссылаются на "анонимные источники", после того, как несколько дней назад один из источников телеканала CNN признался в недостоверности переданной телеканалу информации.

"Факт в том, что многие анонимные источники даже не существуют. Они – фикция, выдуманная фейковыми медиа. Взгляните на ту ложь, которой стал CNN. Их поймали с поличным! — написал в Twitter американский президент. — Когда вы видите анонимный источник, перестаньте читать эту историю".

«Anonymous Sources are really starting to BURN the media.» @FoxNews The fact is that many anonymous sources don’t even exist. They are fiction made up by the Fake News reporters. Look at the lie that Fake CNN is now in. They got caught red handed! Enemy of the People!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 августа 2018 г.