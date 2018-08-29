Трамп призвал не читать СМИ, ссылающиеся на данные "анонимных источников"

Президент США Дональд Трамп призвал не читать материалы в СМИ, которые ссылаются на "анонимные источники", после того, как несколько дней назад один из источников телеканала CNN признался в недостоверности переданной телеканалу информации.

"Факт в том, что многие анонимные источники даже не существуют. Они – фикция, выдуманная фейковыми медиа. Взгляните на ту ложь, которой стал CNN. Их поймали с поличным! — написал в Twitter американский президент. — Когда вы видите анонимный источник, перестаньте читать эту историю".

«Anonymous Sources are really starting to BURN the media.» @FoxNews The fact is that many anonymous sources don’t even exist. They are fiction made up by the Fake News reporters. Look at the lie that Fake CNN is now in. They got caught red handed! Enemy of the People! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 августа 2018 г.

Ранее Лэнни Дэвис, юрист бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, рассказал, что он являлся одним из анонимных источников в материале CNN о готовности последнего дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, напоминает РИА Новости. Телеканал утверждал, что нынешний президент США знал о намерении его сына Дональда Трампа-младшего встретиться с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Трамп позднее отрицал, что знал об этом.

В интервью газете Washington Post в воскресенье, 26 августа, Дэвис заявил, что не может с достоверностью сказать, имел ли президент такую информацию.