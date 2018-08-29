В Москве погиб вице-президент НЛМК

В Москве погиб вице-президент Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Бруно Чарльз Де Куман, сообщает пресс-служба компании.

«С прискорбием подтверждаем, что сегодня в Москве трагически погиб вице-президент по исследованиям и разработкам Группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман (Dr. Bruno Charles De Cooman)», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что шокированы произошедшим и выразили соболезнования родным и близким Бруно.

«Компания не комментирует подробности трагедии до выяснения всех обстоятельств», — указывается в сообщении.

Между тем ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает о том, что вице-президент НЛМК Бруно Чарльз Де Куман погиб, выпав из окна дома на улице Серафимовича, более известного как Дом на набережной.

Бруно Чарльз Де Куман занимал должность вице-президента НЛМК по исследованиям и разработкам. Он получил докторскую степень в Корнеллском университете (Cornell University). До назначения в Группу НЛМК Бруно Де Куман занимался научными исследованиями и разработками в области материаловедения в ведущих мировых промышленных лабораториях и научных учреждениях