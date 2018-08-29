Рыбаки задержанного на Украине крымского судна «Норд» избежали наказания

Дело о нарушении государственной границы Украины рыболовецким судном «Норд» в марте этого года закрыто.

Представители пограничной службы Украины не смогли доказать незаконность пересечения границы Украины «Нордом», а срок привлечения к административной ответственности истек. Все это время россиянам не разрешали вернуться на родину. Об этом 29 августа сообщает РИА со ссылкой на адвоката Максима Могильницкого.

Сторона защиты настаивает, что россиян фактически незаконно удерживали и не выпускали с территории Украины.

Напомним, что 25 марта пограничники Украины задержали в Азовском море судно под российским флагом с 10 членами экипажа из Крыма. Несмотря на наличие у них российских паспортов, украинские власти считали их гражданами своей страны. Два рыбака смогли вернуться в Крым через соседнюю Белоруссию, а остальных моряков сняли с рейса.