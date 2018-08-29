США обратились в ВТО из-за ответных пошлин России

США обратились во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о проведении консультаций по спору c Россией в связи с введением Россией дополнительных пошлин в качестве ответных мер на введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий. Документ опубликован на сайте ВТО.

Американская сторона указывает, что Россия не ввела пошлины на аналогичные товары из других стран – членов ВТО. Кроме того, США обвинили Россию в том, что ставка введенных Москвой ответных пошлин была выше, чем у Вашингтона.

2 июля ВТО сообщила, что Россия обратилась в организацию с просьбой о проведении консультаций по спору c США касательно введенных ими ранее пошлин на сталь и алюминий. В сообщении отмечалось, что запрос о проведении консультаций формально инициирует спор в ВТО.

6 июля Россия ввела дополнительные повышенные ставки импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара в качестве ответных мер на введение США пошлин на сталь и алюминий, сообщала пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Глава МЭР Максим Орешкин пояснил, что «компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара, ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России». Он добавил, что ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в $537,6 млн.