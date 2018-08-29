Мощное осеменение. Назван подозреваемый в гепатите на Nissan и Toyota

Роспотребнадзор подтвердил версию вирусной вспышки на заводах через столовые кейтеринговой компании MFC Food и указал на овощные салаты. Они проходили фильтр туалетных уборщиков.

Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Выборгский районный суд Петербурга 31 августа приостановил деятельность MFC Food на заводе Nissan в Парголово. Представитель Роспотребнадзора доступным языком объяснила, как расследование вышло на овощной цех, а желтушная форма гепатита не оставила сомнений в способе заражения.

Антисанитарное дело MFC Food (юрлицо ООО «эМэФСи») рассматривала судья Алевтина Кузнецова.

На компанию Роспотребнадзор составил протокол по статье 6.6. КоАП, она обещает нарушителю приостановление деятельности до 90 суток. Ведомство настаивало на временном закрытии столовой на Nissan и отправило в суд своего главного специалиста-эксперта Светлану Борисенко.

– Вы с какой целью пришли? – поинтересовалась у нее судья.

– Рассказать подробности проверки, – растерялась гостья.

– Ну раз пришли, допросим вас в качестве свидетеля.

– Мы считаем, что прежде всего в столовой «эМэФСи» нарушена организация технологического процесса, – начала слегка заученно Борисенко. – Не созданы условия для обработки овощей и фруктов.

Постепенно голос специалиста дрожать перестал, и она перешла к сути:

– Мы настаиваем на пищевом пути передачи вирусного гепатита А. На сегодняшний день всего заболевших 12 человек с подтвержденным диагнозом. У всех – желтушная форма. Это говорит о достаточной дозе вируса, что исключает водный или контактно-бытовой пути передачи. То есть это мощное осеменение пищевого продукта. Салаты из свежих овощей – один из основных путей передачи.

Развивая овощную тему, Борисенко приоткрыла детали расследования:

– В среднем овощей в день на Nissan уходит 250 килограммов. По штатному расписанию из 49 сотрудников столовой только двое работают в овощном цехе. Мы удостоверились, что к обработке привлекаются совершенно другие сотрудники, не имеющие гигиенического обучения и без права проводить технологическую обработку. Уборщик помещений привлекался к обработке и изготовлению полуфабрикатов в столовой. Не может он мыть полы, чистить туалеты и чистить овощи.

Судья спросила юриста «эМэФСи» Сергя Дзюбу:

– С протоколом согласны, нет?

– Согласны. Нарушения в настоящий момент исправлены полностью.

– В связи с чем нарушения допустили?

– Незнание, наверное. Жир на мойке – это, наверное, обычная история на производстве.

Как указано на сайте MFC Food, компания оперирует на рынке услуг корпоративного питания с 1998 года, обслуживает десятки производственных предприятий крупных международных и российских компаний и корпораций.

Специалист Борисенко объяснила, что все заболевшие на Nissan питались в столовой.

– Необходимо провести мероприятия, которые позволили бы разорвать цепочку и выдержать время дезинфекции оборудования, помещения, посуды.

Судья приостановила деятельность «эМэФСи» на 15 суток, срок исчисляется с 20 августа. Ранее Пушкинский суд на месяц запретил компании кормить сотрудников Toyota в Шушарах. Она не очень обрадовалась активности санврачей и даже вступила с ними в заочную дискуссию. Претензии директор MFC Food по развитию Дмитрий Худяков назвал незначительными. Роспотребнадзор квалифицировал их как «грубые нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия в деятельности ООО «эМэФСи». Они перечислены в протоколе, в нем тоже нашлось место овощным салатам.

Заочный спор MFC Food продолжила своими версиями о причинах заражения гепатитом. По мнению компании, сотрудники заводов могли подхватить гепатит на грязных петербургских пляжах или из-за того, что съели некачественные овощи или фрукты в отпуске (оба завода ушли в коллективный отпуск со второй половины июля до начала августа).

«Основными путями передачи вирусного гепатита А от носителя инфекции являются вода, воздушно-капельный и фекально-оральный путь. С полной ответственностью заявляем, что столовые, управляемые нашей компанией, не являются источником распространения вирусного гепатита А, – говорят в MFC Food. – Мы обеспокоены тем, что управление Роспотребнадзора в своем поспешном заявлении, опубликованном до официального окончания расследования, сделало упор именно на итогах проверки пищеблока (нашего предприятия), не упомянув о проводимых параллельно мероприятиях по проверке, например, поставщиков бутилированной воды, вендинговой продукции, кофейных напитков, клининга. Тем не менее, обращаем ваше внимание на то, что нигде в этом заявлении Роспотребнадзор не обвинял нас в распространении инфекционного заболевания напрямую».

В Роспотребнадзоре «Фонтанке» напомнили, что следы не найдены на момент проверки 15 августа, а инкубационный период гепатита составляет до 50 суток:

«Вы могли съесть что-то в середине июля, ходить и работать с плохим самочувствием, а проявиться вирус мог через месяц».

MFC Food пошла еще дальше и на своем сайте привела угрожающую статистику:

«По данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в городе в настоящий момент наблюдается рост заболеваемости гепатитом А примерно в 2,5 раза по сравнению с пиковыми значениями 2017 года. Проблема, таким образом, находится, что называется, в активной стадии. Не удивительно, что несколько сотрудников заводов автогигантов попали в эту печальную статистику, так как общее количество работников двух заводов составляет более 5000 человек».

Все бы ничего, но приведенные цифры устарели примерно на год. Публикация «Доктора Питер» от 31 июля 2017-го, например, дивно похожа на заявление кейтеринга.

Актуальную информацию предоставили в Роспотребнадзоре:

«С начала 2018 года санитарно-эпидемиологическая обстановка по заболеваемости острого гепатита А характеризуется как стабильная. Показатель заболеваемости населения Санкт-Петербурга на сегодняшний день существенно ниже среднемноголетнего показателя и аналогичного периода 2017 года».

Рассуждениям о фекально-оральном пути ведомство 31 августа, после судебного выступления своего специалиста Борисенко, противопоставило официальную позицию:

«Пушкинским и Выборгским районными судами подтверждены многочисленные нарушения законодательства, выявленные при санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении ООО «эМэФСи», что могло способствовать возникновению случаев острого вирусного гепатита у работников ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» и ООО «Тойота Мотор».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»