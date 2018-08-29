На Якутию обрушился дождь из миллиардов клопов
Настоящий «дождь из клопов» выпал в Амгинском районе Якутии. Об этом 29 августа сообщает министерство экологии региона.
После дождей 27 и 28 августа местные жители обнаружили, что земля под их ногами буквально шевелится из-за миллиардов лежащих на ней насекомых.
Насекомыми оказались клопы-гребляки из семейства Corixidae. По всей видимости, ночью они прилетели на свет фонарей, после чего упали на землю. Энтомологи отметили, что «кориксидные дожди» в регионе бывали и раньше. Последний раз явление наблюдалось в 1994 году.
В Амгинском улусе появились клопы-гребляки . 28 августа в Амгинскую инспекцию охраны природы поступила информация о том, что на территории Алтанского наслега обнаружены неизвестные насекомые. Амгинской инспекцией охраны природы совместно с Управлением Роспотребнадзора по РС(Я) было решено образцы насекомых направить на исследование в Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН в г. Якутск. . Как подтвердили в данном Институте, это клопы-гребляки из семейства corixidae. По словам ученых-энтомологов, раньше в Амгинском улусе и Центральной Якутии наблюдались случаи «кориксидных дождей». . "В 1917-20 гг. регистрировались случаи, когда множество клопов-кориксид ночью летели на свет ламп и падали на землю в виде дождя. Этот редчайший случай повторился еще в конце лета 1994 года в с. Амга. Примерно в это же время люди видели миллионы мириад кориксид в 6 км от поселка. Сейчас как раз в это время у них сезон миграции, для людей не представляют опасности», – сообщили ученые. . СПРАВКА . Гребляки (лат. Corixidae) – семейство насекомых из отряда полужесткокрылых. В семействе описано около 550 видов. Клопы мелких и средних размеров; в длину достигают от 1,5 до 15 мм. Клопы бывают как растительноядные, так и хищники.