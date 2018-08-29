На Якутию обрушился дождь из миллиардов клопов

Настоящий «дождь из клопов» выпал в Амгинском районе Якутии. Об этом 29 августа сообщает министерство экологии региона.

После дождей 27 и 28 августа местные жители обнаружили, что земля под их ногами буквально шевелится из-за миллиардов лежащих на ней насекомых.

Насекомыми оказались клопы-гребляки из семейства Corixidae. По всей видимости, ночью они прилетели на свет фонарей, после чего упали на землю. Энтомологи отметили, что «кориксидные дожди» в регионе бывали и раньше. Последний раз явление наблюдалось в 1994 году.