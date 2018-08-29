Прокуратура через суд требует лишить муниципального мандата главу аппарата парламента Петербурга

Прокуратура Петроградского района Петербурга обратилась в суд с требованием лишить мандата муниципального депутата Петровского округа Михаила Субботина. Об этом надзорное ведомство сообщило в ответ на обращение городского центра «Трансперенси Интернешнл».

По мнению прокуратуры, глава аппарата Законодательного собрания Петербурга нарушает федеральный закон, согласно которому госслужбу нельзя совмещать с должностью муниципального депутата. Осенью 2017 года прокуратура уже обращалась в адрес председателя городского парламента с требованием устранить нарушение. В апреле 2018 года на Михаила Субботина было даже наложено дисциплинарное взыскание, однако мандат он не сдал. При этом в течение трех летних месяцев прокуратура Петроградского района не могла решить вопрос о принятии мер реагирования, а в ответ на обращения «Трансперенси» надзорное ведомство ссылалось на отпуск чиновника и депутата Субботина.

Ранее из-за аналогичных нарушений мандата в муниципальном округе «Чкаловское» лишилась дочь спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Марина Лыбанева — она совмещала свои полномочия с должностью заместителя главы Петроградского района. Отказалась от полномочий в том же МО начальник управления материально-технического обеспечения ЗакСа Алена Кукушкина.