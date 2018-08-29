Голикова: Наказание за увольнение работника в предпенсионном возрасте может составить 200 тысяч рублей

Российский вице-премьер Татьяна Голикова считает, что необходимо ввести наказание за сокращение человека предпенсионного возраста.

«Будем базироваться на статье за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трёх лет… Это штраф до 200 тыс. рублей или зарплата за 18 месяцев», – цитирует 29 августа Голикову RT.

Вице-премьер уверена, что этот вопрос должен обсуждаться с представителями профсоюзов и работодателями.

Напомним, что наказание за увольнение людей предпенсионного и пенсионного возраста предлагали ввести и другие представители власти. Так, Владимир Путин во время своего обращения по поводу пенсионной реформы заметил, что ответственность за подобное правонарушение должна быть как административная, так и уголовная. Ранее эту мысль высказывал и премьер-министр Дмитрий Медведев. Кроме того, генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил ввести санкции для компаний, не принимающих в штат пенсионеров.