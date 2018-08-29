ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

ГК «Эталон»

АО «ЮниКредит Банк» аккредитовало жилой комплекс бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны.

Купить квартиру в ЖК Fusion в ипотеку от АО «ЮниКредит Банк» можно при внесении первоначального взноса от 20% от стоимости жилья. Кредит предоставляется на срок от 1 года до 30 лет. Максимальная сумма кредита 9 млн рублей. При сумме кредита более 3,5 млн рублей процентная ставка составит от 9,5% годовых. Если сумма кредита меньше 3,5 млн рублей, процентная ставка по ипотеке составит от 9,75%. С условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте https://www.unicreditbank.ru

Жилой комплекс Fusion – это современный клубный дом бизнес-класса на 110 квартир, паркинг на 83 автомобиля и встроенный детский сад. В комплексе представлены квартиры от однокомнатных до эксклюзивных пятикомнатных. ЖК Fusion возводится вблизи исторического центра Санкт-Петербурга и набережной Большой Невки, на тихой улице на границе между Выборгским и Петроградским районами. Проект окружен развитой инфраструктурой: образовательные, медицинские и спортивные учреждения, а также магазины, банки и кафе находятся в непосредственной близости от нового комплекса. По соседству располагаются Гренадерский и Сампсониевский сады.

Ввод ЖК Fusion в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года.

АО «ЮниКредит Банк» лицензия Центрального банка №1 от 22.12.2014г.

ЖК Fusion, застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", разрешение на строительство №78-003-0350.2-2016 от 18 июля 2017г., проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/

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