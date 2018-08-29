Надпись о боге не будут удалять с американских долларов. Оскорбления чувств неверующих не нашли

В Федеральном суде США закончилось рассмотрение иска группы атеистов из штата Огайо, требовавших убрать с национальной валюты надпись In God We Trust («На Бога уповаем»). Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Суд постановил, что надпись о боге не нарушает права неверующих граждан США, так как была нанесена на доллары еще в 1864 году во время Гражданской войны и не является принуждением к вере.

В 2016 году группа из 29 атеистов подала иск, посчитав, что девиз на банкнотах и монетах нарушает первую поправку Конституции о свободе слова и вероисповедания.