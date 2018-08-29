Планы по ремонту станции метро “Маяковская” сместились на 2020 год

Сроки капитального ремонта станции метро «Маяковская» сместились с 2019-го на 2020 год. Об этом «Фонтанке» 29 августа сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Как объяснили на предприятии, перенос даты ремонта не связан ни с какими событиями. Городской метрополитен, регулярно следящий за состоянием станций, пришел к выводу, что «Маяковская» может подождать.

Станцию закроют на 11 месяцев. Проект по ремонту готов и проходит экспертизу.

Сейчас, напомним, капремонт идет на «Академической». Работы также начались позднее запланированной даты, 30 июля, из-за чемпионата мира по футболу. Станция вновь откроется следующим летом. К тому времени в вестибюле обновят гидроизоляцию крыши, полов и тамбуров, устранят неровности пола между турникетами. Будет заменена поврежденная облицовка, светильники, на мрамор нанесут антивандальное покрытие. В наклонном тоннеле, где расположены 4 эскалатора, устранят течь и заменят гидроизоляцию.