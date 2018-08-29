Один из трех ангелов-хранителей Петербурга переехал в Смольный собор

Деревянная скульптура ангела с купола собора святой великомученицы Екатерины на Васильевском острове 29 августа переехала в южный придел Смольного собора. В эти минуты специалисты занимаются ее установкой, которая займет не один час и, возможно, продолжится до завтрашнего утра. Однако желающие уже могут посмотреть на фигуру, посетив храм.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

До переезда на новое, постоянное «место жительства», как планируют в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), ангел находился в реставрационной мастерской. В 2017 году историческая скульптура, снятая с купола собора в силу своей ветхости еще в 2004 году, была законсервирована — а на ее место водрузили копию. Процесс ее изготовления не обошелся без скандала и напрасного расходования миллионов рублей из городского бюджета.

Историческая фигура ангела была вырезана из дерева, имеет металлический каркас, обшита листовым свинцом и окрашена масляной краской. Деревянная основа является составной, вес скульптуры — около 2 тонн, высота без креста — 3,85 метра, ширина по размаху крыльев — 1,35 метра.

Собор, на котором она стояла, был закрыт в марте 1936 года, в 1937 году из рук ангела был вырван и отправлен на переплавку крест. Несколько лет здание храма практически не использовалось, в 1942 году в часовню при церкви попали снаряды. В 1953 году здание было передано Всероссийскому нефтяному научно-исследовательскому геологоразведочному институту под лабораторный корпус.

Реставрация собора святой великомученицы Екатерины, переданного верующим в 1996 году, ведется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. С 2005 по 2017 год на его восстановление было выделено 213,5 миллиона рублей, в 2018 году будет потрачено еще 18,4 миллиона.

Кстати, Смольный собор, куда «переехал» ангел, тоже не первый год реставрируется из городского бюджета. Только в 2018 году на его реставрацию выделено 91,9 миллиона рублей.

Ангел с купола собора на Кадетской линии фигурирует в легенде о том, что пока Петербург хранят три ангела — на соборе Святой Екатерины, на Александровской колонне и на шпиле Петропавловской крепости — город защищен от любой беды.