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29.08.2018 16:09
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Апелляционная тройка отклонила иск Смольного. У дольщиков «Охта Модерн» есть надежда на милость

В Тринадцатом арбитражном апелляционном суде рассмотрен первый из трех исков комитета имущественных отношений правительства Петербурга к застройщику ЖК «Охта Модерн»  компании «Питер Констракшн», находящейся в процессе банкротства.

Смольный требовал расторжения договора на земельный участок на улице Беринга, который компания называет единственным активом, при продаже которого можно достроить комплекс и вселить 500 петербуржцев. «Фонтанка» предполагает, что решение под председательством Светланы Изотовой станет преюдиционным для аналогичных процессов по этому долгострою в сентябре.

По информации «Фонтанки», около 14 часов 29 августа судьи Тринадцатого арбитражного апелляционного суда фактически вынесли решение в пользу пятисот обманутых дольщиков ЖК «Охта Модерн». Тройка под председательством судьи Натальи Полубехиной и с «боковым» судьей – председателем Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Светланой Изотовой отклонила иск комитета имущественных отношений Смольного к ООО «Питер Констракшн» (банкротному застройщику «Охта Модерн»). Также суд оставил в силе решение первой инстанции арбитража Петербурга и Ленобласти, также не удовлетворившего претензии комитета.

Заметим, что весь спор идет из-за приличного куска земли на улице Беринга на Васильевском острове, который согласно договору аренды давно принадлежит ООО «Питер Констракшн». И в связи с тем, что сегодня компания-застройщик находится под конкурсным управляющим, а власти города, естественно, не готовы выделять бюджетные средства на долгострой, то единственным шансом для дольщиков эксперты и сами строители называют продажу этого актива с целью вложения недостающих денег в ЖК «Охта Модерн».

Несмотря на решение от 29 августа о том, что права на участок на Беринга должны остаться в конкурсной массе, необходимо отметить – земля там формально разделена на три части. Это и образовало три зеркальных иска комитета имущественных отношений. Поэтому решение по двум другим искам будет рассмотрено 6 сентября и 11 сентября этого года в том же Тринадцатом арбитражном апелляционном суде. Начнется все 6 сентября под председательством бывшего руководителя этой инстанции, Владимира Желтянникова. Понятно, что сегодня он просто судья, и ясно, что до сих пор статус и вес его особенные.

С юридической точки зрения первое решение имеет преюдициальное значение для последующих двух.

"Ясно, что я рад. Суд же согласился с моими доводами, – прокомментировал «Фонтанке» конкурсный управляющий ЖК «Охта Модерн» Владимир Полуянов. – КИО имеет право обратиться с кассационной жалобой, но я имею моральное право произнести от всех дольщиков: они надеются на милость Смольного. Посмотрите сами – они часами стоят у судов и ждут решений».

Действительно, инициативная группа дольщиков «Охта Модерн» пытается привлечь внимание к себе любопытными акциями. Так, «Фонтанка» уже сообщала, как недавно в пустых «глазницах» долгостроя на Большеохтинском появились картонные фигуры, символизирующие обманутых дольщиков. После чего власти Красногвардейского района и города посчитали это нарушением правил благоустройства, вызвали за свой счет альпинистов и сняли неудобный им баннер огромных размеров: «Дом пустых обещаний. 507 обманутых».

Справка:

ЖК «Охта Модерн» в 2003 году начала строить компания «ИВИ-93». Сдать комплекс почти на 500 квартир должны были в 2006 году. Сроки несколько раз сдвигались, а в 2009-м застройщик обанкротился. Потом объект поочередно брались завершать фирмы «Балтжилинвест», «Звезда Севера» и «Питер-Констракшн», связанная с ГК «Модуль». В марте 2017 года был арестован совладелец последней Евгений Кривцов, причастный, по версии следователей, к многочисленным двойным продажам в ЖК «Охта Модерн».

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