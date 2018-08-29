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Общество
29.08.2018 16:04
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МИД России: США не удалось добиться смена режима в Сирии

 

Министр иностранных дел России на встрече с саудовским коллегой заявил, что американские власти ставят задачу смены невыгодного для них руководства государств выше «общих целей искоренения терроризма и экстремизма».

«Но, сказал бы я уже более правильно, пытались сделать в Сирии. Этого у них не получилось… Мы считаем такие эгоистические, односторонние геополитические игры контрпродуктивными. Выступаем за то, чтобы все проблемы и в этом регионе, и в других регионах мира решались коллективно», – цитирует  29 августа Сергея Лаврова RT.

По словам главы МИД, США пытались сменить режим Башара Асада в Сирии, как это произошло в Ираке и Ливии, однако все попытки оказались неудачными.

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