МИД России: США не удалось добиться смена режима в Сирии

Министр иностранных дел России на встрече с саудовским коллегой заявил, что американские власти ставят задачу смены невыгодного для них руководства государств выше «общих целей искоренения терроризма и экстремизма».

«Но, сказал бы я уже более правильно, пытались сделать в Сирии. Этого у них не получилось… Мы считаем такие эгоистические, односторонние геополитические игры контрпродуктивными. Выступаем за то, чтобы все проблемы и в этом регионе, и в других регионах мира решались коллективно», – цитирует 29 августа Сергея Лаврова RT.

По словам главы МИД, США пытались сменить режим Башара Асада в Сирии, как это произошло в Ираке и Ливии, однако все попытки оказались неудачными.