В Российской национальной библиотеке новый директор, Вислый ушел

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение Дмитрия Медведева о назначении Александра Вершинина генеральным директором Российской национальной библиотеки сроком на 5 лет. Документ датирован 27 августа. Таким образом, Александр Вислый более не является руководителем учреждения.

Александр Вершинин ранее занимал должность директора Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, однако переведен с нее по приказу управделами президента еще в конце мая. Исполняющим обязанности директора Президентской библиотеки в настоящее время является Валентин Сидорин.

Параллельно в Москве сменился директор Российской государственной библиотеки — приказом от 28 августа премьер-министр назначил на эту должность Вадима Дуду. Он ранее занимал пост руководителя Библиотеки иностранной литературы.

Напомним, деятельность Александра Вислого на посту директора РНБ не раз попадала в фокус внимания СМИ в связи с увольнениями и дисциплинарными взысканиями в адрес несогласных с политикой руководителя сотрудников, обсуждением слияния двух библиотек — петербургской РНБ и московской РГБ, пожаром в новом здании , банкетом для сотрудников банка и перспективами реконструкции в историческом здании.

Александр Вершинин — выпускник кафедры истории и теории государства и права и профессор кафедры гражданского процесса юридического факультета СПбГУ, доктор юридических наук. Согласно досье на сайте Университета, в 1990-е годы стажировался и вел научно-исследовательскую работу в Германии, а в 2002-2005 годах работал заместителем Торгового представителя в этой стране. Президентскую библиотеку им. Б.Н. Ельцина возглавил в 2009 году.