В центре Петербурга покупатель прострелил охраннику магазина мочку уха

Покупатель высказал недовольство выстрелом в охранника магазина в центре Северной столицы. Затем конфликтующие стороны принялись выяснять отношения на кулаках.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по городу и Ленобласти 29 августа, накануне около пяти вечера в магазине на Конюшенной площади, 2, появился недовольный покупатель. У мужчины возник конфликт с сотрудником службы безопасности лавки, в процессе словесной перепалки он достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Пуля задела мочку уха охранника, пострадавший начал отвечать на агрессию кулаками, завязалась драка.

На место происшествия вызвали сотрудников Росгвардии, которые задержали стрелка и изъяли оружие. Нападавшего передали полиции.