В Турции прекратили показ американских фильмов из-за кризиса в отношениях с США

По турецкому телевидению больше не будут показывать американские вестерны, которые традиционно транслировались каждое воскресенье утром с 80-х годов.

Государственная телерадиокомпания Турции TRT объявила, что из-за охлаждения американо-турецких отношений по главному телеканалу страны больше не будут показывать американские вестерны. Об этом 29 августа сообщило турецкое издание Т24.

В выходные 25-26 августа турки уже остались без традиционных фильмов о ковбоях. После этого на сайте телеканала исчезла рубрика «Вестерн». В воскресенье 2 сентября на TRT будут показывать турецкие картины вместе американских.

Вестерны были так популярны в Турции, что даже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу использовал сравнение политики США в отношении турецкой республики с фильмами о ковбоях.

В начале августа Вашингтон ввел санкции против Анкары, после того как турецкие власти отказались освободить американского пастора Эндрю Брансона (его подозревают в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого президент Эрдоган обвиняет в попытке госпереворота). Это привело к тому, что 10 августа лира упала почти на 20%, обновив антирекорд 2001 года. Инфляция выросла на 15%. Эрдоган заявил, что американцы нанесли Турции удар в спину.