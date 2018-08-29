Финским фермерам выдадут 86 млн евро субсидий из-за засухи и российского эмбарго

Власти Финляндии выделят 86,5 млн евро на меры по поддержке сельского хозяйства. Об этом 29 августа сообщает правительство страны.

«Ситуация с рентабельностью сельского хозяйства уже долгое время тяжёлая. На неё повлияло закрытие российского рынка и отмена квот на молоко. Кроме того, сложные погодные условия в прошлом и нынешнем годах усугубили ситуацию», – заявил министр сельского хозяйства Яри Леппя.

Скорее всего, фермеров, пострадавших от вызванного засухой неурожая, поддержит и ЕС, однако сумма пока не определена. Финляндия намерена активно влиять на Евросоюз в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятной ситуации в сельском хозяйстве финские фермеры всё чаще страдают от депрессии и прикладываются к бутылке.

Как живут финские фермеры, читайте в материале "Фонтанки".