У посольства РФ в Киеве устроили кладбище

У посольства РФ в Киеве устроили кладбище, там проходит акция памяти погибших под Иловайском в 2014 году украинских военных.

Об этом сообщают очевидцы в Facebook и пишет телеканал "112.Украина". По данным украинского СМИ, у посольства России собрались несколько десятков активистов. Они расставили перед посольством белые кресты с фотографиями погибших под Иловайском военных.

Также участники акции требовали привлечь к ответственности президента России и сожгли на проезжей части чучело.

18 августа 2014 года украинские войска захватили большую часть Иловайска, города, находившегося под контролем самопровозглашенных республик Донбасса. Но после контратаки ополченцев 23-24 августа они оказались в окружении. 29 августа президент РФ Владимир Путин обратился к представителям ДНР и ЛНР с призывом сделать гуманитарный коридор для отхода украинских войск. 30 августа после кровопролитных боев киевские силовики начали выход из города. Министерство обороны заявило, что в Иловайске погибли около 108 украинских военных, сотни были ранены и захвачены в плен. По подтвержденным данным военной прокуратуры, в иловайском котле погибли 366 военных ВСУ, 429 были ранены.