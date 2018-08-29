Финляндия потратит 45 млн евро на защиту Балтики

Правительство Финляндии при распределении бюджета предложило увеличить финансирование, направляемое на защиту Балтийского моря, на 15 млн евро, до 45 млн евро.

Как сообщили в пресс-службе правительства, эта сумма будет потрачена в течение 2019—2021 годов. Деньги в том числе пойдут на исследования состояния Балтийского моря.

Министерство окружающей среды подготовило расширенную программу по защите водных ресурсов, которая направлена на снижение нагрузки на экологию сельского хозяйства с помощью внедрения новых методов, устойчивое управление городскими водами. Специалисты займутся анализом состояния территориальных вод Финляндии и в исключительной экономической зоне. Опасные затонувшие корабли будут, возможно, опорожнять от нефти.

На защиту лесов Суоми выделит 1,9 млн евро.

Напомним, финские учёные бьют тревогу – в Балтийском море появляются мёртвые зоны.