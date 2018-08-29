Количество ультрабогатых россиян перестало снижаться

Все последние годы число богачей в России постоянно снижалось, однако к 2018-му эта тенденция прекратилась. Сейчас именно россияне больше других тратят на предметы роскоши и активно оформляют гражданства других стран, однако никто из них не готов жертвовать деньги на права человека и гендерное равенство.

За пять лет, с 2012 по 2017 год число людей, чьи чистые активы оценены в 50 миллионов долларов и больше, опустилось на 37% в России и странах СНГ, что стало самым большим падением в мире, так как в это время другие регионы планеты богатели. Однако уже в 2017 году число российских богачей выросло сразу на 26%. Об этом говорится https://www.knightfrank.com/resources/wealthreport2018/the-wealth-report-2018.pdf в докладе исследовательской компании Knight Frank.

Всего в мире насчитывается 129730 ультрабогатых людей, большинство из которых находятся в Северной Америке (44 тысячи), Азии (почти 36 тысяч ) и Европе (35 тысяч). На Россию и СНГ приходится 2870 человек, причем почти все из них проживают в России – 2620.

Российские богачи отличаются от своих коллег из других регионов. Так, 56% из них имеют второе гражданство, что является самым высоким показателем в мире. Для сравнения, в Северной Америке вторым паспортом обзавелись 24%, а в Европе 31% миллионеров. При этом граждане России и стран СНГ чаще других рассматривают вариант переезда в другую страну (45%), что опять же является самым большим показателем в мире. Даже в Африке лишь 19% богатых людей хотели бы переехать.

Разбогатевшие россияне больше других вкладывают деньги в роскошь, покупая дорогое вино, часы, машины и украшения. Таковых насчитали 47%, тогда как в Европе, например, 41%. Несмотря на то, что Россия и СНГ пока отстают по количеству личных джетов от других регионов, за год здесь купили больше всего частных самолетов.

Россияне также активно вкладываются в недвижимость. У среднего богача из России минимум три дома. Больше только у жителей Среднего Востока.

Отличает граждан России и отношение к благотворительности. Так, никто (0%) из ультрабогатых россиян не жертвует деньги на проекты, связанные с правами человека и гендерным равенством. Для сравнения, в Северной Америке этот процент достигает 37%, а в Африке 18%. При этом россияне наравне в американцами больше всех в мире вкладывают в медицину. Кроме того, не скупятся жители России и на благотворительность в сфере искусства – 44% из них отдает на это деньги, что является третьим показателем в мире после Европы и Австралии.