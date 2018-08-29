После ДТП в Анталье в больнице остаётся один россиянин

Из турецкой больницы выписали двенадцать российских туристов, пострадавших при столкновении автобуса и грузовика. Об этом рассказали в Генеральном консульстве России в Анталье 29 августа.

Сейчас пострадавшие размещены в отеле, где ожидают своего рейса. В госпитале остался один россиянин с травмой носа, ему может потребоваться операция.

29 августа автобус, следовавший из Белека в аэропорт, столкнулся с грузовым автомобилем и вылетел с проезжей части. В больницу увезли 13 человек, в том числе четверо детей от 7 до 12 лет. Остальные девять туристов отказались от медицинской помощи, их доставили в аэропорт.