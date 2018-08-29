Кудрин похвалил Путина за выступление о пенсионной реформе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал предложения президента России Владимира Путина по изменению пенсионной системы.

Он отметил, что глава государства внес соответствующие правки, которые сбалансируют изначальный предлагаемый проект.

«Президент обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект. Это взвешенное, тщательно продуманное решение, нужное для реализации национальных целей», — написал Кудрин в "Твиттере".

Президент обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект. Это взвешенное, тщательно продуманное решение, нужное для реализации национальных целей — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 29 августа 2018 г.

Ранее 29 августа Путин внёс свои шесть правок в законопроект о повышении пенсионного возраста в России.